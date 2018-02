Em comum acordo, Anapolina rescinde contrato com Pedro Oldoni

Nesta segunda-feira (26), a direção da Anapolina informou que rescindiu o contrato do atacante Pedro Oldoni, de 32 anos, que iria até o final do Estadual. A decisão foi em comum acordo e o jogador deve seguir para o futebol paulista.

Na Rubra, Oldoni começou a temporada como um dos principais nomes do time, mas uma lesão atrapalhou a sequência do atacante, que disputou 5 partidas e marcou um gol, na vitória sobre o Itumbiara, por 2 a 0.

Sem o atacante, a Rubra segue seu caminho e na próxima rodada enfrenta o Iporá, no sábado (3), às 16 horas, no estádio Jonas Duarte. A Anapolina ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 14 pontos.