Esporte Em comemoração, Felipão leva tradicional banho durante coletiva

O jogo nem havia acabado e o Palmeiras vencia por apenas 1 a 0, mas mesmo assim o banco de reservas do time já era uma extensão do espaço reservado à torcida paulista em São Januário. Assim como os torcedores na arquibancada, os jogadores agitavam camisas sobre a cabeça apenas à espera do apito final. E quando o árbitro Rafael Traci soou o apito, a festa palmeirense tom...