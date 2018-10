Esporte Em clima de eleição, Goiás divulga vídeo em que provoca Vila Nova Clube esmeraldino divulgou vídeo nas redes sociais lançando o mascote como candidato com número que faz referência à goleada de 2009

Entrando no clima das eleições 2018, que ocorre neste domingo (7), o Goiás resolveu provocar o rival Vila Nova. Por meio de suas redes sociais, o time esmeraldino lançou como candidado à presidência o Periquito, mascote do clube. O número do "candidato" para a votação é o que chama atenção no vídeo: 61, fazendo referência à histórica goleada aplicada pelo Goiás ...