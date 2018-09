Esporte Em clássico, Atlético-PR faz 3 a 0 no lanterna Paraná e sobe no Brasileirão Furacão não encontrou muita dificuldade para vencer o rival

A eficiência fez a diferença no clássico realizado na tarde deste domingo, na Arena da Baixada. Com gols de Raphael Veiga, Pablo e Marcelo Cirino, o Atlético-PR afundou ainda mais o Paraná ao vencer o duelo regional pelo placar de 3 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a oitava vitória seguida como mandante, o Atlético-PR chegou aos 33 pontos e, no meio ...