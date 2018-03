Em casa, Xata bate o Iporá e volta para zona de classificação

A Anapolina saiu do Estádio Jonas Duarte, neste sábado, comemorando três situações importantes no Campeonato Goiano. Em casa, a Xata venceu o Iporá, por 1 a 0 - gol do atacante Vitor Xavier, aos 21 minutos do segundo tempo. Esse foi o primeiro motivo para a Xata festejar. O segundo foi que, após duas rodadas seguidas, a Rubra saltou do meio da tabela para faixa de classificação à semifinal - soma 17 pontos e corre em raia própria. Outro fato relevante, para a Xata, foi quebrar a invencibilidade de seis jogos do Iporá, no Estadual.

“Foi difícil vencer o Iporá. Temos de glorificar o resultado em casa, que é muito importante para nossa caminhada”, afirmou o atacante Vitor Xavier, que substituiu o estreante Preto, contratado junto ao time do Águia Negra, de Rio Brilhante (MS). Preto se contundiu e, no intervalo, foi substituído. Vitor Xavier, muito criticado na derrota para a Aparecidense (2 a 0), há duas semanas, selou a paz com o grupo dos torcedores da Rubra que foram a Aparecida de Goiânia vaiá-lo.

Antes, a Xata havia vencido o clássico local - 3 a 1 sobre o Anápolis - no último domingo. Ontem, bateu concorrente direto e entra no bolo para brigar por vaga à semifinal com Aparecidense, Atlético e Grêmio Anápolis. Na quarta-feira, terá jogo difícil contra o Goiás, fora de casa.

No triunfo sobre o Lobo Guará, a Xata não teve vida fácil. Ambos fizeram jogo equilibrado, de poucas chances. A Rubra reclamou de um pênalti, não marcado pela arbitragem, na etapa inicial - a bola teria tocado na mão de um defensor do Iporá. Antes dessa chance, o Iporá havia chegado duas vezes - Rodrigo Calaça evitou o gol e Júnior Brandão, livre, cabeceou para fora.

Até que, do banco de reservas, Vitor Xavier reservou o melhor do jogo para ele, a equipe e a torcida da Xata. Jogada trabalhada entre Esquerdinha e o lateral Marquinhos. Cruzamento e, na área, Vitor Xavier apareceu e concluiu, aos 21 minutos - Anapolina 1 a 0. Depois, a Rubra recuou e segurou o resultado.