Esporte Em casa, Vila Nova tenta encerrar turno com vitória Após duas derrotas em Santa Catarina, Tigre faz último jogo do 1º turno no Serra Dourada, diante do São Bento

Após duas derrotas fora de casa, O Vila Nova está de volta a Goiânia para encerrar o 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h30, contra o São Bento. O time colorado já sabe que terá campanha inferior à obtida na edição anterior do campeonato. Com 50% de aproveitamento dos pontos, o Tigre só pode chegar aos 30 pontos enquanto conseguiu somar 3...