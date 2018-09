Esporte Em casa, Tigre falha mais uma vez Vila Nova sai na frente, mas permite empate do Oeste e acumula 8ª partida sem vitória como mandante

O Vila Nova vacilou mais uma vez em casa e desanimou a torcida que compareceu ao Serra Dourada, nesta segunda-feira. O Tigre abriu o placar, mas permitiu o empate, 1 a 1, com o Oeste e chegou ao sétimo empate como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro - tem ainda uma derrota jogando em Goiânia, frente ao CSA, por 1 a 0. Com o resultado, o time colorado segue na 8ª col...