Esporte ‘Em casa’, piloto paulista é favorito em prova do Brasileiro

As motos voltam a acelerar em Goiânia para a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e a 2ª do Goiás Superbike, neste fim de semana. Na principal categoria, a Superbike Pro, o principal destaque é o paulista Danilo Lewis, que tem aproveitamento perfeito neste ano. Em três corridas, ele venceu todas e chega como favorito para a prova deste domingo (9). Apesa...