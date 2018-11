Esporte Em casa, Palmeiras pode antecipar conquista de mais um título nacional

Inaugurado há quatro anos, em novembro de 2014, a Arena Palmeiras pode ser palco do terceiro título do clube, desde então. O alviverde vem festejando quase um título, por ano, na nova casa. Para ser campeão nesta quarta-feira (21), a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari precisa bater o América (MG), às 21h45, e torcer por tropeços do Flamengo e Inter, únicos rivais a...