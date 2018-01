Em casa, MonteCristo estreia hoje na Superliga B

A temporada 2018 começa neste sábado para o MonteCristo/Artesanal, que estreia em casa na Superliga B de Vôlei. Com uma equipe jovem, os goianos buscam repetir a campanha de 2013, quando foi campeão. O primeiro duelo é diante do Uberlândia, às 18h30, na Arena MonteCristo, no Setor Cidade Jardim. Para esse ano, o MonteCristo teve algumas mudanças. Paulo Martins, q...