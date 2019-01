Esporte Em casa, Iporá busca 1ª vitória no Estadual

O Iporá busca sua primeira vitória no Campeonato Goiano na tarde desta quarta-feira (30), às 16h30, no Estádio Ferreirão, contra o Goianésia. O Lobo Guará vem de três empates consecutivos no Estadual, todos por 1 a 1, e ocupa a 8ª colocação geral com 3 pontos. Apesar de estar dentro da faixa de classificação para a próxima fase, o Iporá também é assombrado pelo risco ...