Em casa, Goiás pega Anápolis para retomar rumo da vitória

Pela primeira vez nesta temporada, o Goiás manda jogo no Estádio da Serrinha. Batido domingo pelo Vila Nova, no principal clássico do futebol goiano, o alviverde precisa da vitória nesta quarta-feira às 19h30, sobre o Anápolis, na praça esportiva que pode ser reformada, e ampliada, para que o clube já possa usá-la na Série B do Brasileiro. Enquanto a direção esmeraldina trabalha par...