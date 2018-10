Esporte Em casa e por G4, Goiás faz outra decisão contra o Avaí

A temporada 2018 tem reservado, ao Goiás, jogos decisivos e difíceis diante do Avaí. O próximo, e último jogo deste ano, será na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico. Ambos estão na faixa dos quatro melhores colocados (G4), mas uma derrota pode tirar o perdedor do grupo.Neste ano, o alviverde e o time catarinense mediram forças pela 4ª fase da Copa do Brasil. Fo...