Esporte Em casa, Atlético fica no empate sem gols com Ceilândia Parte do elenco que faz a pré-temporada foi testada, enquanto alguns jogadores, como Thiago (goleiro), Jorginho (meia), Conrado e Alexandre Junior (meias), ficaram de fora

No primeiro e único amistoso antes da estreia no Campeonato Goiano - domingo (20 de maio), diante do Goianésia -, o Atlético testou a nova formação que treina para o Goianão. O Dragão recebeu o Ceilândia (DF), no Estádio Antônio Accioly, neste domingo (13). Teve dificuldades para encaixar o melhor jogo, sentiu falta de ritmo de alguns jogadores e, associado ao pênalti d...