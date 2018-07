Esporte Em carta, Iniesta se despede da seleção espanhola: 'Não foi uma decisão fácil' O meia de 34 anos, foi campeão do Mundo, em 2010, marcando o gol do título na final contra a Holanda

Depois de anunciar sua aposentadoria da seleção espanhola ao fim da participação na Copa do Mundo, o meia Andrés Iniesta escreveu nesta terça-feira uma carta de despedida. O jogador de 34 anos agradeceu pelos anos que vestiu as cores do país e garantiu que não foi fácil tomar a decisão. "Agora é o momento de dar um passo para o lado. Não foi uma decisão nada fácil,...