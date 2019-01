Esporte Em campo, estreante do Atlético festeja vitória e aniversário Completando 30 anos neste domingo (20), meia Washington declarou que triunfo rubro-negro foi presente para a data

Washington, de 30 anos, é um dos estreantes do Atlético no Campeonato Goiano. Titular na vitória sobre o Goianésia, por 2 a 0, na manhã deste domingo (20), no Estádio Antônio Accioly, o atleta teve atuação discreta. Correu muito, arriscou alguns chutes ao gol dos visitantes sem muito sucesso, marcou e procurou ser útil ao Dragão. A estreia dele coincidiu com data e...