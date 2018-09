Esporte Em Campinas (SP), Goiás luta pela manutenção de status Diante do Guarani, fora de casa, alviverde tenta barrar adversário direto para se manter entre os primeiros

O Goiás terá mais um confronto decisivo na Série B do Campeonato Brasileiro, mas desta vez jogando longe de seus domínios. O alviverde encara o Guarani, nesta terça-feira, às 19h15, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 25ª rodada. O confronto é direto para o alviverde se manter no grupo dos quatro primeiros colocados (G4) e defender o rótulo de melhor campa...