Em busca de goleiro para 2019, Goiás pode contratar Sidão, do São Paulo

Em busca de goleiro para a próxima temporada, o Goiás pode contar com Sidão, de 35 anos, do São Paulo. O clube estaria negociando com o jogador e também Edimar, lateral esquerdo do tricolor, como revelou o Globoesporte.com. O Goiás tem Marcos, Marcelo Rangel, Matheus e Paulinho. Os dois últimos são jogadores formados pelo clube e sem muita rodagem. Marcelo Rangel...