Esporte Em busca de atacante de área, Dragão repatria Pedro Raul O jogador, que estava em Portugal, chega com contrato de uma temporada

Após liberar o atacante Conrado, que veio do futebol catarinense e não ficou no clube por não se encontrar bem fisicamente, o Atlético voltou ao mercado e foi ao futebol português para repatriar Pedro Raul, de 22 anos e 1,92m. Ele vem do Vitória, de Guimarães, para ser opção ao técnico Wagner Lopes, que só tem Thiago Santos como atacante de referência no elenco. Pedro R...