Esporte Em BH, São Paulo bate o América-MG por 3 a 1 e ganha a primeira fora de casa Único invicto do campeonato, tricolor paulista vence os mineiros

O São Paulo acabou com duas longas esperas neste domingo graças à vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time ainda não tinha vencido fora de casa nesta competição - agora conseguiu. E depois de duas temporadas seguidas em que lutou contra o rebaixamento, o clube entrou no G-4 d...