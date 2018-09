Esporte Em Belém, Goiás entra em campo para seguir na caça ao líder Diante de rival ameaçado de rebaixamento, alviverde busca vitória para seguir na cola do líder

Para seguir a caça ao líder Fortaleza e manter a estabilidade no grupo dos quatro primeiros colocados (G4), o Goiás encara o Paysandu, nesta sexta-feira (28), às 19h15, no Estádio da Curuzu, com desfalques de peso em todos os setores do time. Por causa de suspensão, o técnico Ney Franco não poderá contar com Michael e Tiago Luís no ataque e nem com David Duarte na zaga....