Esporte Em baixa, Flamengo e Corinthians duelam tendo torneio como prioridade

A Copa do Brasil se tornou uma "tábua de salvação" para Flamengo e Corinthians no segundo semestre. Para o time paulista, a situação é dramática. Preocupado com a queda nas oitavas de final da Copa Libertadores e a má fase no Campeonato Brasileiro, trocou de treinador. Jair Ventura vai ter de consertar todos os setores, defesa, meio e ataque, mas restam apenas quatro...