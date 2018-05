Esporte Em apresentação oficial, Ney Franco diz que Goiás ainda vai contratar mais jogadores Contratado no início da semana passada, o treinador comandou a equipe pela primeira vez no último sábado (12), na derrota contra o Fortaleza

O treinador Ney Franco foi apresentado oficialmente como novo técnico do Goiás na tarde desta segunda-feira (14). Confirmado no cargo há uma semana, o treinador comandou o clube pela primeira vez no último sábado (12), quando a equipe foi derrotada pelo Fortaleza na Arena Castelão. O clube, que somou apenas 1 ponto em 15 disputados, vive seu pior início de campeonatos b...