Em apresentação, Felipe Garcia diz ter sido seduzido por "planejamento vencedor" do Goiás

A negociação demorou a se desenrolar, mas a espera do Goiás por Felipe Garcia acabou na semana passada, quando o atacante começou a treinar no alviverde. No entanto, o anúncio oficial da contratação do jogador só ocorreu nesta segunda-feira (29), dia também da apresentação do jogador, que é o 13º reforço do esmeraldino para a temporada e assina contrato de empréstimo por um ano.

Felipe Garcia, de 27 anos, foi apresentado após conseguir a liberação do Nagoya Grampus, do Japão, clube que defendeu em 2017. "A demora é normal. Por ser uma negociação internacional, leva tempo, não saiu nada fora do normal. Chego com a responsabilidade de qualquer um que está aqui dentro, mas estou preparado para vestir a camisa do Goiás", disse o jogador.

Felipe Garcia se destacou no Brasil em 2016, quando defendia o Brasil de Pelotas. Na ocasião, marcou 15 gols na temporada. Em 2017, no clube japonês, o jogador não teve muitas chances - disputou 21 partidas, foi titular em apenas 3 e marcou 4 gols.

No esmeraldino, o jogador não terá vida fácil para conseguir a titularidade, já que, para o ataque, o técnico Hélio dos Anjos tem sete jogadores, que brigam por três vagas no setor ofensivo do clube.

Leia os principais trechos da entrevista de Felipe Garcia:

Características

Posso me apresentar com várias funções, em determinadas situação de jogo, por lado do campo ou até mesmo por dentro, sempre em prol da equipe e do coletivo. Minha principal característica é a entrega, sempre me doar dentro de campo. Sempre encaro a próxima partida como se fosse a ultima.

Ambição de jogar no Goiás

Quando acabou o ano de 2016, recebi uma ligação do Goiás, mas já tinha acertado com o Nagoya (Japão). Desde o começo, eu tinha uma relação boa com o pessoal do Goiás e deixei clara minha vontade de vestir a camiseta do Goiás. Era um desejo meu e, nas condições que o time me propôs, de um planejamento vencedor, resolvi voltar ao Brasil.

Concorrência no ataque

São jogadores artilheiros. Obviamente, essa concorrência é boa para mim. Estar treinando com um grupo de muita qualidade me ajuda a melhorar cada vez mais. Existe uma vontade de ajudar o Goiás. Individualidades sempre vão aparecer, quando o time está muito bem, mas para isso o coletivo precisa funcionar. Espero poder ajudar dentro das minhas características e até mesmo fora delas.

Ano de 2016 pelo Brasil de Pelotas

Foi uma campanha inédita, tive ano muito bom. Conseguimos um conjunto muito bom, uma equipe bem montada, grupo unido e já tive essa visão daqui desse grupo, que tem a cara do Hélio (dos Anjos). O que eu colhi lá em 2016, trago esse ano para o Goiás.

Demora na negociação e responsabilidade de jogar com camisa do Goiás

Isso é normal, por ser uma negociação internacional, leva tempo, não saiu nada fora do normal. Chego com a responsabilidade de qualquer um que está aqui dentro, mas estou preparado para vestir a camisa do Goiás.