Esporte Em ano tumultuado, Thomaz Bellucci admite pior temporada da carreira no tênis

Ao fim de um ano marcado por mudanças, contratempos e muitas derrotas, Thomaz Belluccadmite que viveu em 2018 a pior temporada de sua carreira. Em entrevista ao Estado, o ex-número 1 do Brasil reconhece que ainda tenta "sair do buraco", na luta para se recuperar no circuito profissional. O "buraco" a que se refere o atleta de 30 anos é simbolizado pelas seguidas d...