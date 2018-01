Em Anápolis, Xata pega Camaleão

Anapolina e Aparecidense chegam para a última rodada do 1º turno embaladas. As duas equipes vêm de vitória e, para o duelo desta quarta-feira, a Rubra e o Camaleão não querem deixar a vitória escapar para não se afastarem dos líderes, Goiás e Vila Nova. O jogo será disputado às 20h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Será o 5º jogo seguido da Xata em casa. ...