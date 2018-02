Em Altos, Atlético enfrenta outra baixa

No interior do Piauí, Dragão perde para o time local, é eliminado do torneio e segue sem vencer no ano

Elias Fontinele / Jornal O Dia

William Alves recebe atendimento no campo do Estádio Felipão. Atlético amarga a eliminação precoce no torneio