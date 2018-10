Esporte Em alta, Gómez já pensa em ser contratado em definitivo pelo Palmeiras Jogador alviverde, que está cedido por empréstimo pelo Milan, da Itália, precisa completar 50% das partidas até 30 de junho de 2019 para o contrato ser renovado automaticamente

O zagueiro Gustavo Gómez está invicto com a camisa do Palmeiras. São 11 partidas, com nove vitórias e dois empates. O bom retrospecto caminha paralelamente à conquista de espaço dentro do grupo. Escalado nos jogos do Campeonato Brasileiro, o que seria teoricamente o time alternativo, o defensor já fez dois gols. Adaptado, já faz planos de ser contratado em definitivo p...