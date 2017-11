Em 7º, Massa se despede do público e recebe mensagem especial do filho

Após o protocolo de premiação do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, vencido pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari - Valtteri Bottas (Finlândia/Mercedes) foi o 2º e Kimi Raikkonen (Finlândia/Ferrari) o 3º - o brasileiro Felipe Massa, que se despede da categoria daqui a duas semanas, em Abu Dabi, última etapa do ano, foi convidado a subir ao pódio e agradeceu o apoio da torcida.

Ele terminou a prova brasileira em 7º lugar e comemorou o resultado. "Estou muito feliz com a minha corrida. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Estou muito feliz. Obrigado pelo apoio de todos", destacou o brasileiro, que subiu ao pódio e foi entrevistado por outro ícone do automobismo nacional, Rubens Barrichello.

Outro destaque na despedida de Massa da F-1 no Brasil foi a mensagem de, seu filho, Felipe Massa Jr, de 7 anos. Na volta de retorno aos boxes, após o final da prova, Felipinho, como é conhecido, falou com o pai, via rádio. "Estou muito orgulhoso de você. Onde quer que você vá competir, estarei te apoiando. A propósito, eu gostei muito da sua largada. Eu te amo", declarou o menino, que também subiu ao pódio.