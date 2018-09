Esporte Em 5ª final seguida de Mundial, Brasil busca revanche diante da Polônia Seleção brasileira enfrenta time polonês, com quem decidiu (e perdeu) em 2014

Em nova demonstração da sua enorme força no vôlei, a seleção brasileira masculina conquistou neste sábado (29), em Turim, na Itália, a vaga na final de um Campeonato Mundial da modalidade pela quinta vez consecutiva ao vencer a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/22, em 1h28 de jogo. Campeão do mundo em 2002, na Argentina, em 2006, no Japão, e em...