Esporte Em 1º teste na F-1, Pietro Fittipaldi sofre com problemas no motor da Haas O brasileiro foi o piloto que menos tempo permaneceu na pista no período. Ele registrou o pior tempo entre os dez que estiveram no traçado

Em seu primeiro teste na Fórmula 1, o brasileiro Pietro Fittipaldi sofreu com problemas mecânicos na equipe Haas, nesta terça-feira, no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi. Uma falha no motor deixou o neto de Emerson Fittipaldi parado na pista no decorrer da primeira parte da atividade do dia no mesmo circuito que recebeu a última prova da categoria, no domingo. Pela manhã,...