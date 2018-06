Esporte Em 1º jogo após ser liberado para Copa, Guerrero faz 2 e Peru bate Arábia Saudita Atacante peruano volta e faz a diferença em amistoso do Peru

Em seu primeiro jogo pela seleção peruana depois de conseguir a sua liberação para jogar a Copa do Mundo da Rússia, Paolo Guerrero marcou dois gols neste domingo no amistoso no qual o Peru venceu a Arábia Saudita por 3 a 0, em St. Gallen, na Suíça.O duelo de preparação para o Mundial ocorreu apenas três dias depois de Tribunal Federal da Suíça concedeu nesta quinta-f...