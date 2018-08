Esporte Em último teste da Juventus, Ronaldo marca de novo em goleada contra time B Português ajudou a equipe de Turim na vitória por 8 a 0. Time estreia no Campeonato Italiano no próximo sábado (18)

Assim como fez em sua estreia no último domingo, Cristiano Ronaldo mais uma vez abriu o placar para a Juventus em novo amistoso contra o time B do clube, formado por jogadores abaixo de 23 anos. Nesta quarta-feira, a equipe principal venceu por 8 a 0, no último teste antes da estreia no Campeonato Italiano contra o Chievo Verona, em Verona, neste sábado. Pelo Twitte...