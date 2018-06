Esporte Elogiado por Guerrero, Gareca diz que definirá logo sobre permanência no Peru

Eliminada precocemente da Copa do Mundo, a seleção peruana encerra a sua participação no torneio na terça-feira, quando vai encarar a Austrália, pela rodada final da fase de grupos, mas a preocupação da federação nacional e dos torcedores já se volta ao futuro. O contrato do técnico Ricardo Gareca termina com o fim da competição na Rússia e a sua permanência é incerta, e...