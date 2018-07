Na maior virada desta Copa do Mundo até agora, o Japão foi derrotado por 3 a 2 pela Bélgica, em Rostov, e deu adeus ao Mundial da Rússia. Mesmo após a queda, os torcedores fizeram a sua parte nas arquibancadas do estádio e recolheram o lixo após a partida.

A prática japonesa se tornou popular durante a competição, torcedores de outros países, como Senegal e Brasil, também deram um show de exemplo ao ajudar a recolher o lixo onde estavam assistindo os jogos durante a Copa do Mundo.

Apesar da tristeza pela eliminação, os torcedores do Japão não deixaram de lado do "souji", palavra japonesa com vários significados, entre eles: limpeza e varrição.

Em campo, os belgas levaram 2 a 0 no início do segundo tempo, mas buscaram a reviravolta no marcador em apenas 25 minutos e eliminaram os japoneses. Agora, enfrentam o Brasil pelas quartas de final da competição, sexta-feira, às 15h (horário de Brasília), na Arena Kazan.