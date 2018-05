Esporte Elias vê sequência desafiadora e pede foco no Oeste Vila Nova tem série difícil no Campeonato Brasileiro nos próximos quatro jogos

O Vila Nova inicia no sábado, contra o Oeste-SP, em Barueri, uma sequência desafiadora na Série B do Campeonato Brasileiro. O time colorado sai para dois jogos fora de casa e depois enfrenta dois clubes que estão na parte de cima da tabela. A estratégia é pensar jogo a jogo. Após jogar três partidas em Goiânia, o time colorado terá de sair para enfrentar Oeste-SP, no sáb...