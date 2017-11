Elenco se reúne para foto oficial

No último treino do ano, o elenco do Vila Nova, ao lado de funcionários do clube e comissão técnica posaram para uma foto no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A atividade teve também o tom de despedida para alguns jogadores que não ficarão no clube para a próxima temporada. Até o momento, a diretoria colorada divulgou apenas a renovação de contrato com a comissão t...