Elenco só terá reforços na Série B

Ainda que o elenco colorado tenha apresentado carências neste início de temporada, a diretoria do Vila Nova não vai apresentar novidades para a reta final do Campeonato Goiano. O prazo para inscrever novos jogadores para a competição termina hoje.O diretor de futebol do Vila Nova, Felipe Albuquerque, explicou que existia o interesse do clube em contratar reforços, mas ...