Elenco do Vila Nova quer deixar marca no clube em nível nacional

Após garantir vaga na semifinal do Goianão, o Vila Nova volta todas as atenções para a Copa do Brasil. O time colorado recebe o Ferroviário (CE), quinta-feira, no Estádio Serra Dourada e precisa de vitória simples para avançar à 4ª fase e escrever história na competição nacional. O Tigre jamais superou três fases em uma mesma edição da Copa do Brasil, ao longo de 14 ...