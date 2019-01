Esporte Elenco do Vila Nova entra em regime de concentração para estreia

O Vila Nova iniciou ontem um regime de concentração, que vai durar até a abertura do Campeonato Goiano. O Tigre estreia na competição no sábado, contra a Aparecidense, no Estádio Serra Dourada. Até lá, o elenco colorado estará hospedado em um hotel da cidade, de onde vão diretamente para os treinos e para o jogo. O Tigre treinará no período da tarde até quinta-feira e ...