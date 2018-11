Esporte Elenco do Goiás ganha folga após conquista do acesso à Série A Elenco volta às atividades na quarta-feira (21). Técnico Ney Franco não estará no desembarque da delegação em Goiânia

O elenco do Goiás ganhou folga depois da conquista do acesso à Série A. Os jogadores e comissão técnica só voltam às atividades na quarta-feira (21), em Goiânia. Por isso, o técnico Ney Franco seguiu para os Estados Unidos, onde vive a família do treinador - mulher e filhos moram em Celebration, uma cidade nos arredores de Orlando. Outros jogadores devem aproveitar para p...