Elenco do Goiás em regime fechado

Sem fazer contratações de impacto, com elenco ainda em formação e algumas situações para serem definidas, o Goiás se apresentou nesta quarta-feira, com previsão de cobranças do clube e a confirmação de que os jogadores ficarão em regime de concentração durante até a estreia no Estadual, em 17 de janeiro, contra a Aparecidense. O elenco, com 24 jogadores nesta quarta-fe...