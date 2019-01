Esporte Elenco colorado se apresenta com novos reforços 20 jogadores iniciaram a pré-temporada no Onésio Brasileiro Alvarenga, incluindo os nove jogadores contratados. Hélder e Patrick foram oficializados

O Vila Nova iniciou nesta quarta-feira (2) a pré-temporada de 2019. 20 jogadores do elenco fizeram o primeiro trabalho do ano no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O zagueiro Patrick, que já estava acertado, assinou contrato e foi oficializado, participando normalmente da atividade. O lateral esquerdo Hélder, que veio por empréstimo da Aparecidense, acertou sua permanência, a...