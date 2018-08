Esporte 'Ele tem muita lucidez e escolhe o caminho correto', afirma Tite sobre Neymar Treinador acredita que as críticas mundiais ao atacante foram exageradas

Criticado muito durante - e depois - da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Neymar foi chamado por Tite para os dois primeiros amistosos em seu novo ciclo à frente da seleção brasileira. Nesta sexta-feira, após o anúncio dos convocados, o treinador foi questionado três vezes sobre o jogador do Paris Saint-Germain e evitou se aprofundar sobre as críticas ao craque. Em v...