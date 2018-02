Elder Santana vê clássico contra o Vila como fundamental para o Atlético confirmar a reação

Após um péssimo começo de temporada, o Atlético conseguiu se recuperar e nos últimos 3 jogos, o Dragão conseguiu duas vitórias, campanha que coloca o time na briga por uma vaga na semifinal do Estadual. Para dar sequência a boa fase, o rubro-negro terá um clássico pela frente, enfrenta o Vila Nova, no próximo domingo (25).

Para o clássico, pela primeira vez no ano, o Atlético terá uma semana inteira de treinamentos, já que foi eliminado da Copa do Brasil. Em relação ao time, Cláudio Tencati já montou a equipe titular e em relação ao último jogo, ele deve fazer apenas uma alteração, a entrada do centroavante Tito na vaga de Cristhyan.

Com Tito no ataque, quem deve atuar pelas pontas é Elder Santana, que vinha atuando como o homem de referência, mas o jogador não se importa de mudar de posição. "Não tenho preferência, o que eu quero é ajudar o time. Já fiz essa função (atuando pelas pontas) em outros clubes, então para mim é tranquilo", disse o atacante.

No primeiro clássico do ano, o Atlético acabou sendo derrotado pelo Vila e até o momento está invicto. Mas para esse confronto, o Atlético chega de uma outra forma, mais preparado. Elder Santana acredita que não tem favorito, mas é um jogo fundamental para as pretensões do rubro-negro.

"Clássico é um jogo diferente, mesmo valendo os mesmo 3 pontos. Esse jogo é primordial para confirmamos a nossa reação e para que possamos brigar pela classificação. Mas é um jogo que não existe favorito", disse Elder Santana.