Esporte Ela não tem fim: a zoeira na internet após a goleada sofrida pela Argentina na Copa "Hermanos" levaram 3 a 0 da Croácia e ficaram ainda mais pressionados para a sequência do Mundial

Foi um atropelo em Nizhny Novgorod na tarde desta quinta-feira (21). A Croácia goleou a Argentina por 3 a 0, com direito a falha do goleiro albiceleste e Messi apagado, garantiu vaga nas oitavas da Copa do Mundo e complicou a vida dos "hermanos" na sequência da competição. Se por um lado, os argentinos estão tensos, a zoeira brasileira está rolando solta e parece não t...