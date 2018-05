Esporte Egito diz que Salah ficará no máximo 3 semanas fora e garante atacante na Copa O jogador se contundiu ainda no primeiro tempo da decisão da Liga dos Campeões

O torcedor do Egito recebeu a tão esperada boa notícia da associação nacional de futebol nesta quarta-feira. Depois de dias de apreensão em relação à lesão de Mohamed Salah, a entidade finalmente se manifestou e garantiu a presença do atacante do Liverpool na Copa do Mundo da Rússia. Sem maiores explicações, a Associação Egípcia de Futebol divulgou rápida nota em sua...