Esporte "Efeito Danilo" movimenta torcedores do Vila Nova em busca de camisas Vilanovenses fazem fila na loja oficial do clube para comprar camisas personalizadas do meia, que foi anunciado na última semana

Contratado no último dia 24 de dezembro, como um "presente de natal" para a torcida colorada, o meia Danilo já começa a dar retorno para o Vila Nova, pelo menos fora de campo. Neste sábado (29), a loja oficial do clube começou a vender o uniforme personalizado do jogador de 39 anos. Além das vendas de uniformes, muitos torcedores aproveitaram para se filiar ao plano d...