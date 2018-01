Eduardo Brock: um líder que se projeta no Goiás

Ano passado, muito se reclamou, no Goiás, da apatia do elenco e da falta de referências entre os atletas, do típico líder, nos jogos, no vestiário e no cotidiano de trabalho. A diretoria esmeraldina buscou, no Paraná, o novo candidato a referencial entre os jogadores - Eduardo Brock, zagueiro de 1,86m e 26 anos. Como credencial, foi o capitão e líder respeitado na campanha do ...