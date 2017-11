Eduardo Brock assina com o Goiás por duas temporadas

Um dos destaques da defesa do Paraná nessa temporada, o zagueiro Eduardo Brock, de 26 anos, agora irá defender o Goiás em 2018. O jogador chega para reforçar a defesa alviverde, que não foi tão consistente nessa Série B, o alviverde foi a 3ª pior defesa da competição, com 50 gols sofridos. O contrato do jogador é de dois anos com o clube esmeraldino.

No Paraná, Eduardo Brock era capitão do time e conseguiu o acesso com a equipe para a Série A. Ao todo, o jogador disputou 37 partidas nessa Série B e marcou um gol. A defesa do time paranaense foi a 3ª melhor da competição, com 28 gols sofridos.

"Aceitei o convite pensando muito na minha família e no meu futuro. Financeiramente foi uma proposta muito boa. E também o Goiás é um grande clube. Vamos lutar muito para subir para a Série A, vamos buscar esse grande feito", disse Eduardo Brock ao GloboEsporte.com.

Natural de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brock foi formado na base do Grêmio, mas sem chances no tricolor, o jogador passou por Canoas, Novo Hamburgo, Juventude e Brasil de Pelotas, antes de chegar ao Paraná nessa temporada.

"Vou levar um grande aprendizado que tive no Paraná nesse ano, talvez um pouco do caminho que tem que ser feito. E passar isso aos meus novos companheiros. Temos que formar um grupo que queira crescer, isso já faz total diferença", frisou o defensor.